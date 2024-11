Nasce a Pizzo il nuovo centro antiviolenza promosso dell'associazione “Attivamente Coinvolte” facente parte delle rete nazionale D.i.R.e., rappresentata dalla presidente l’avvocato Stefania Figliuzzi. Firmato il protocollo d’intesa tra il Comune, fortemente voluto dall’assessore Pasquale Marino, e il centro che muoverà i primi passi assegnando in alcuni locali siti all’interno del Palazzo comunale assegnati in comodato d’uso. L’apertura del nuovo centro antiviolenza nel territorio di Pizzo Calabro rappresenta un passo importante in quanto costituisce un punto di riferimento per le donne ed i minori vittime di violenza. L’avvocato Figliuzzi, quale presidente e le altre socie, esprimono la loro gratitudine al sindaco e all’amministrazione comunale di Pizzo Calabro.