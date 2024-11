Il commissario per l'emergenza assicura: «L'erogazione di dpi andrà avanti almeno sino alla fine dell'anno. Per gli istituti anche 400mila litri di gel disinfettante»

Oggi, con la riapertura nella maggior parte delle regioni dell'anno scolastico, oltre 5,6 milioni di alunne e alunni riprenderanno le lezioni. Sono i dati forniti dal ministero dell'Istruzione.

In totale 8,3 milioni di studenti

In totale, conteggiando le regioni dove la scuola ha già aperto e le altre regioni dove ripartirà il 24 settembre, sono oltre 8,3 milioni le studentesse e gli studenti che rientrano quest'anno tra i banchi: 7.507.484 negli istituti statali, ai quali si aggiungono i circa 860 mila delle paritarie. Si tratta dei primi dati elaborati sul nuovo anno scolastico il 2020/2021.

Arcuri: «Tutti avranno la mascherina»

«Questa mattina tutti avranno la mascherina chirurgica per svolgere le attività in sicurezza. Abbiamo distribuito ai 19mila istituti italiani 94 milioni di mascherine, che sono già nella disponibilità dei dirigenti scolastici». Lo ha detto il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri al Tg1 sottolineando che la distribuzione andrà avanti almeno fino alla fine dell'anno e che gli istituti hanno a disposizione anche 400mila litri di gel igienizzante.

«Abbiamo fatto tutti insieme uno sforzo ciclopico in pochi mesi, nessun altro paese nel mondo è riuscito a fare altrettanto», ha aggiunto Arcuri che poi si è rivolto direttamente agli studenti: «È un giorno di festa, finalmente riapre la scuola e finalmente abbiamo l'evidenza che la stagione più buia del lockdown è finita».

