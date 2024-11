Manca poco alla dodicesima edizione del Premio Muricello che si svolgerà il 12 e il 13 luglio a San Mango D’Aquino. L’Associazione Muricello, dopo avere reso noti i finalisti del riconoscimento letterario, annuncia ora i premiati della seconda serata. La storica rassegna culturale, ideata da Antonio Chieffallo, ha come frase guida “Il diritto alla salute”. «Anche stavolta - dichiara Chieffallo - abbiamo cercato di esser fedeli alla nostra storia. Portiamo al Premio la Calabria della grande cultura, del grande impegno civile e dei successi professionali. Il tema della salute ci permetterà di raccontare le deficienze della nostra regione, ma anche le eccellenze del settore».

I premiati

A ricevere il Pegaso d’Argento saranno Attilio Sabato, direttore di Ten e scrittore, Vincenzo Carrozza, scrittore e chirurgo che lavora per conto della Nato, Santo Gioffrè, scrittore e già commissario dell’Asp di Reggio Calabria, Maria Garofalo, attivista antimafia, sorella di Lea Garofalo, Guglielmo Mastroianni, giornalista e autore televisivo Mediaset, Thomas Ciampa, Chief Operating Officer Gruppo Rainbow, Emilio Leo, owner dello storico Lanificio Leo, Antonio Ditto, direttore Ginecologia Oncologica dell’Istituto Tumori di Aviano.

Ad intervistarli Antonio Chieffallo e i giornalisti Ugo Floro, Jessica Mastroianni e Maria Chiara Caruso, l’assessore alla Cultura della Città di Lamezia Terme Annalisa Spinelli, la scrittrice e attivista antimafia Silvia Camerino, il giornalista e scrittore Martino Ciano, l’avvocato Mara Paone.

Durante la serata verrà ricordato il Maestro Peppe Orlando, artista recentemente scomparso, le cui opere sono state esposte durante la scorsa edizione, mentre lo scrittore Igor Colombo parlerà della sua lotta al cancro che ha raccontato nel libro “Sarà l’aurora”. Non mancherà lo spazio dedicato all’arte con l’esposizione delle opere di Giovanni Aiello e quello dedicato alla musica con gli intermezzi di Federica Adamo e Sandro Sottile.

Il Premio Letterario

Come già annunciato, la rassegna aprirà il 12 luglio con il Premio Letterario, riconoscimento che negli anni ha assunto nel settore crescente popolarità, riuscendo ad intercettare, spesso con largo anticipo, opere di grande spessore. I finalisti che si contenderanno il Premio saranno Vins Gallico con "Il dio dello Stretto", Stefano Amato con "L'ultima candela di Kruje", Claudio Dionesalvi con "Lettere minuscole", Marcostefano Gallo con "Scacciasogni", Giuseppe Aloe con "Le cose di prima", Laura Montuoro con “Dove finisce il mare”. Riconoscimento alla carriera ad Achille Curcio, poeta dal respiro europeo intervistato dalla speaker radiofonica Elisa Chirano.

Il Muricello Off

Durante la serata, si terrà anche la premiazione del “Muricello Off”, una nuova sezione della rassegna che mira a coinvolgere gli studenti degli Istituti superiori per sensibilizzare alla lettura. La giuria di studenti dell’Istituto Superiore Carlo Rambaldi, coordinata dalla docente Teresa Sinopoli, ha scelto quale finalista il libro “34% Storia di una legge per il Sud” edito da Città del Sole e scritto da Rosella Cerra e Roberto Longo. Non poteva mancare un omaggio a Franco Costabile, nel centenario della nascita del poeta, che verrà ricordato da Antonio Pagliuso, con le letture di Francesco Rizzo e Ada Roncone e le incursioni musicali di Francesca Salerno e Luigi Morello. A condurre la serata, il giornalista Ugo Floro.