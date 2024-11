Un premio consegnato a personalità del territorio che si sono distinte, in vari campi, e che portano alto il nome della Calabria: è quello organizzato dall'associazione Progetto donna di Cinquefrondi che ha organizzato l'evento che si svolgerà il prossimo 1 agosto alle 21. L’associazione presieduta da Franca Ieranò «vuole dare un segnale forte, - si legge in una nota - di carattere socio – culturale, tale che le future generazioni possano apprendere e continuare a tenere alto il nome della nostra amata terra e con orgoglio valorizzarla per come merita ed i più anziani, nello stesso tempo, sappiano, conoscano e godano delle potenzialità dei giovani che crescono, spesso, attraverso i loro insegnamenti».

I premiati

Riceveranno il Premio 2023: Giovanni Russo (storico), Concetta Gioffrè (avvocato - presidente Croce Rossa “Riviera dei Gelsomini”), Luigia Granata (artista), Domenico Milani (presentatore), Mariuccia Renne (medico senologa), Ettore Manes (musicista ), Antonio Affidato (scultore - orafo), Walter Cordopatri (attore), Carla Sorrenti (stilista),Domenico Naso (giornalista – produttore tv).

L’Associazione Progetto donna di Cinquefrondi, centro socio – culturale, «nasce con uno scopo definito: portare sul territorio cambiamenti significativi per migliorare la condizione femminile, attraverso la partecipazione attiva delle donne; affrontare tematiche di alto spessore; coinvolgere soggetti talentuosi per esperienze formative; creare opportunità per i giovani, evidenziandone le capacità e potenzialità, artistiche e culturali, nonché organizzare momenti di aggregazione, favorendo coinvolgimento e partecipazione attiva alla vita associativa; non per ultimo, iniziative sociali e benefiche a sostegno delle fasce più deboli.

Da anni si propone, anche, a dare lustro alle personalità del nostro territorio, attraverso premiazioni e riconoscimenti ufficiali».