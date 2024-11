Le famiglie potranno usufruire del servizio offerto nella struttura di Via Livatino

L'Amministrazione comunale garantisce il servizio del nido d'infanzia anche nel mese di agosto. La giunta, presieduta dal sindaco Mario Occhiuto, ha approvato infatti una delibera con la quale si stabilisce di proseguire con il servizio del nido di prima infanzia anche nel prossimo mese di agosto, facendo confluire gli iscritti che ne vorranno usufruire presso la struttura di via Livatino.

Nel darne notizia, l'assessore alla scuola Matilde Spadafora Lanzino dichiara che «Cosenza è tra i pochi comuni italiani ad offrire questo servizio in piena estate. Abbiamo pensato di andare incontro alle esigenze delle famiglie, e quindi dei bambini, che restano in città. Ma - commenta ancora l'assessore alla scuola - abbiamo pensato anche a quelle famiglie che restano volontariamente in città a causa di un mare che continua ad essere sporco e inospitale».

Carmelo Salerno sottolinea: «Esempio unico in Italia»

«La delibera approvata stamani dalla giunta comunale, presieduta dal sindaco Mario Occhiuto, che prevede l'apertura degli asili nido anche ad agosto, è un esempio unico in Italia». Lo afferma il coordinatore cittadino e consigliere comunale di Forza Italia, Carmelo Salerno.

«Si viene incontro alle esigenze di diversi bambini - dice Salerno - e dei loro genitori che, ad agosto, dovranno lavorare, con una decisione che non trova eguali nemmeno nelle regioni di grande tradizione assistenziale come l’Emilia Romagna.

Ringraziamo il sindaco Occhiuto e l'assessore Matilde Spadafora - aggiunge Salerno - per una scelta che ha una grande connotazione politica e che conferma la vocazione di una città inclusiva e aperta».