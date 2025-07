L’iniziativa è prevista per il 18 luglio alle 17 al Riva Restaurant la seconda tappa preselettiva di “Talentis GI Startup Program”

Catanzaro ospita il 18 luglio, alle ore 17, presso Riva Restaurant la seconda tappa preselettiva del “Road to Capri”, parte del progetto “Talentis GI Startup Program” promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria. L’iniziativa punta a rafforzare l’ecosistema dell’innovazione italiano attraverso tappe selettive in diverse regioni, con l’obiettivo di individuare le startup e scaleup più promettenti del Paese.

Alla tappa hanno risposto numerose realtà innovative dalla regione Calabria e non solo. Dopo un’attenta valutazione, ne sono state selezionate cinque, che avranno l’opportunità di presentare i propri progetti davanti a una giuria di esperti. Il contesto non è solo competitivo ma rappresenta un momento di incontro tra idee, capitale umano e investitori.

Le startup selezionate si confronteranno con una giuria composta da figure di primo piano del panorama imprenditoriale e accademico: Paolo Ciaccio, Chief Strategy Officer Entopan e rappresentante InnovUp; Angela Vercillo, European and Italian Patent and Design Attorney - Studio Torta; Giorgio Scarpelli, Senior Advisory Entopan; Prof. Maurizio Muzzupappa, Direttore dipartimento DIMEG Università della Calabria; Prof.ssa Marianna Mauro, Università degli studi di Catanzaro “Magna Graecia”; Prof. Massimo Lauria, Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria; Alessandro Zanfino, Amministratore Delegato Fincalabra Spa; Luca Leone Noto, Presidente GI Confindustria Catanzaro e Vincenzo Giovanni Squillacioti, Presidente GI Unindustria Calabria

Al termine delle presentazioni, si passerà alla proclamazione dei vincitori. Il progetto Talentis conta sul sostegno e la collaborazione di partner di alto profilo: Studio Torta, uno dei principali studi europei in proprietà industriale, affianca il programma come partner tecnico, mentre RetImpresa, agenzia confederale specializzata in reti d’impresa, è il partner istituzionale dell’iniziativa.