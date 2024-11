Il sindaco Ugo Pugliese ha chiesto alla Sacal di avere accesso ai documenti e ai dati societari. L’ente diventerebbe il socio pubblico con la quota più alta dell'intera società

Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, dopo aver ribadito nei giorni scorso l'intenzione del Comune di compiere "qualsiasi azione finalizzata a far riaprire l'aeroporto cittadino senza ulteriori differimenti", ieri ha trasmesso alla società aggiudicataria della gara per la gestione dello scalo, Sacal Spa, una lettera formale in cui è rappresentato l'interesse all'acquisto delle azioni che la società lametina ha messo sul mercato. Lo si apprende da una nota dell'amministrazione.

"Si tratta di una Offerta pubblica di sottoscrizione - spiega la nota - che consente alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti pubblici di acquistare, a un prezzo poco superiore a due milioni e mezzo, fino al 12,5% del capitale sociale della Sacal spa. Una partecipazione importante nel suo complesso, che il Comune di Crotone pensa di poter acquisire anche per intero. Sarebbe il socio pubblico con la quota più alta dell'intera società. E potrebbe ambire a nominare un membro del Consiglio di Amministrazione. Intervenendo così in modo diretto sulle scelte di gestione, programmazione e sviluppo della scalo pitagorico".

"L'idea è ambiziosa e la determinazione del sindaco è assoluta. Ma in ogni caso occorre che si rispettino regole precise. Per questo il sindaco ha rivolto a Sacal SpA una richiesta chiara e formale per avere accesso ai documenti e ai dati sociali. Che, allo stato, sono del tutto mancanti e non consentono di avviare l'iter amministrativo finalizzato a condurre alla vera e propria offerta economica di acquisto. Ad oggi, infatti, Sacal SpA non ha pubblicato neppure il Bilancio di esercizio 2016, pur essendo abbondantemente scaduti i termini di approvazione del documento e quelli per la sua pubblicazione nel Registro delle Imprese".

"Considerato che la società, nel 2015, ha registrato una perdita di esercizio superiore a due milioni di euro, è indispensabile per il Comune di Crotone conoscere il risultato dell'esercizio 2016, ma anche quello intermedio e aggiornato del 2017 - si legge ancora nella nota - il sindaco ha chiesto anche di conoscere il progetto che Sacal per utilizzare la risorse che saranno versate nelle casse sociali per l'aumento del capitale sociale e il nuovo piano industriale che Sacal dovrebbe aver predisposto per gestire lo scalo di Crotone, considerato che e' ormai emerso chiaramente come quello utilizzato per aggiudicarsi la gara fosse del tutto inconsistente e carente". (AGI)