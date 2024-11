Aumenta la frequenza dei voli dall’aeroporto Sant’Anna di Crotone verso quello di Bergamo Orio al Serio. La compagnia low cost Ryanair, per il momento l’unica ad effettuare collegamenti dallo scalo pitagorico, ha infatti, aggiunto un volo ulteriore ai quattro che stava già effettuando.

Da Crotone e Bergamo, pertanto, si potrà volare nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica. I biglietti sono già in vendita. I cinque collegamenti saranno effettuati fino al prossimo mese di marzo, quando scadrà l’operativo invernale.

Con quello successivo, invece, i voli da e per Bergamo dovrebbero diventare giornalieri. Si tratta di una novità in controtendenza per lo scalo crotonese se si considera che Ryanair ha appena ufficializzato una riduzione dei collegamenti su tutto il network che la vedrà operare solo al 40 per cento rispetto allo scorso anno e alla sua capacità operativa.