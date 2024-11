La soddisfazione della consigliera regionale di Calabria in Rete Flora Sculco

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione in Consiglio regionale della legge che autorizza la Regione Calabria a partecipare alla costituzione di una nuova società finalizzata alla gestione dello scalo aeroportuale di Sant’Anna di Crotone. L’aeroporto - afferma la consigliera regionale di Calabria in Rete Flora Sculco - al momento sotto la gestione del tribunale fallimentare, ha bisogno della nuova società di gestione che dovrà porre anzitutto fine alla fase di precarietà in cui attualmente versa. Si tratta – aggiunge – di un primo risultato importante dopo il quale bisognerà proseguire con ulteriore slancio e determinazione per impegnare e coinvolgere sempre di più la Regione al fine di assicurare non solo continuità alla vita dell’aeroporto ma anche per garantire processi di rilancio e di sviluppo. Si è davanti ad una delle infrastrutture più importanti per il riscatto economico e sociale del territorio crotonese e della Calabria”.



Spiega Flora Sculco: “Contemporaneamente, sollecito un corrispondente ed adeguato impegno a tutti gli altri interlocutori in sede territoriale, a partire dal Comune di Crotone che è chiamato ad essere il principale protagonista per la salvaguardia, il potenziamento ed il rilancio dello scalo. Non c’è più tempo da perdere. Per nessuno!”.