Il noto fast food dovrebbe aprire i battenti proprio in piazza Bilotti e cerca 40 dipendenti

In fila per un posto di lavoro al McDonald’s. Succede a Cosenza dove in tanti, tantissimi, si sono presentati alle selezioni consegnando curricula e sperando in un esito positivo. Un lavoro non certamente tra i più gettonati e più ambiti ma in un periodo di forte crisi e dinanzi al baratro “disoccupazione” per molti – specie giovanissimi - può rappresentare un’opportunità. Il noto fast food, che dovrebbe aprire i battenti proprio in piazza Bilotti, cerca 40 persone.

!banner!

E proprio da questa mattina in piazza dei Bruzi, nei pressi del Comune, è presente uno stand del McItalia Jobs Tour che ha il compito di portare avanti il programma “recruiting”. La presenza degli operatori della compagnia del clown giallo e rosso consente a quanti interessati ad informarsi sulle figure richieste, eventuali limiti di età, orari e curiosità.