L'attività verrà svolta in un complesso residenziale a Castrolibero. I compiti dei destinatari dell'iniziativa spaziano dalla coltivazione di frutta e verdura all'allevamento di animali

“Ripartiamo dalla nostra terra”: è un progetto di agricoltura sociale di Confagricoltura, Jti Italia e Caritas volto al reinserimento di detenuti ed ex detenuti attraverso il lavoro. L'iniziativa, che è stata presentata al Meeting di Rimini, prevede l'attivazione di sei tirocini formativi e lavorativi in ambito agricolo e coinvolge quindici persone che hanno così l'occasione di partecipare attivamente a tutte le fasi di gestione di un'azienda agricola. La loro attività viene svolta nel complesso residenziale 'Casale del Melagrano' di Castrolibero (Cosenza).

Il progetto

I compiti dei destinatari dell'iniziativa spaziano dalla coltivazione di frutta e verdura all'allevamento di animali, fino alla lavorazione, al confezionamento e alla commercializzazione del prodotto finito. Tutto il processo viene monitorato da un'equipe composta da psicologi, educatori ed esperti del settore in collaborazione con l'Agenzia per il lavoro Ad-Formazione. Agricoltura e sostenibilità sono valori «assolutamente rilevanti, integrano perfettamente la nostra visione di sostenibilità, ambientale ma anche sociale ed economica. Investiamo da sempre nel mondo agricolo, nella filiera tabacchicola italiana, una filiera di eccellenza, e allo stesso tempo riusciamo a promuovere, a restituire alla società in cui operiamo tramite progetti sociali», ha detto Lorenzo Fronteddu, corporate affairs & communication director di Jti Italia, a margine della presentazione del progetto.

La collaborazione con Confagricoltura «è una collaborazione storica con progetti che riescono in qualche modo a utilizzare l'agricoltura per la promozione dell'individuo», ha sottolineato Fronteddu. La presentazione dell'iniziativa è avvenuta nella cornice del Meeting di Rimini, «da sempre un parterre dove è possibile presentare progetti che parlano dell'individuo, e questo è un progetto che ha tutte le caratteristiche per parlare di promozione dell'individuo all'interno della società», ha aggiunto il manager.