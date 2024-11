Per la categoria WeGreen vince a livello nazionale Lucia Marascio dell’Azienda Muscolo di Grano

La Giornata dedicata all’innovazione ad Expo Milano con il premio Nazionale degli Oscar Green 2015, il premio alle imprese più innovative in agricoltura promosso dai Giovani Coldiretti sorride alla Calabria. In fatti, per la categoria WeGreen, Lucia Marascio, dell’Azienda Muscolo di Grano si aggiudica il primo premio. Muscolo di grano nasce dalla creatività e dall’ingegno della famiglia Marascio, di Isca sullo Ionio, comune del versante jonico nella Provincia di Catanzaro. A premiare la giovane è stato il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. Lucia - Il muscolo di grano è un alimento vegetale ricco di proteine e senza colesterolo che si ottiene dalla lavorazione di farina di frumento biologica della varietà Cappelli, farina di legumi o soia, olio extravergine di oliva, spezie e sale. L’impasto forma il vero e proprio muscolo e si propone come alternativa vegetale alla carne. Le proposte per consumare questo alimento sono molteplici, sia come fettine di carne che sotto forma di salumi. In commercio si può trovare, infatti, l’arrosto, la bistecca, il filetto, la fiorentina, lo spezzatino, ma anche il prosciutto, la salsiccia, la pancetta, la bresaola e il wurstel. Il muscolo di grano, fa bene salute, apporta grassi polinsaturi. In più, per la carenza di grassi e calorie, è perfetto per chi fa regolarmente attività fisica e per soggetticon irregolarità di peso che devono attenersi ad un regime ipocalorico. “E’ una vittori di tutta la Coldiretti calabrese, e siamo molto orgogliosi che una nostra azienda si sia distinta per innovazione, merito e capacità imprenditoriale: quella di Lucia Marascio – commenta un soddisfatto Pietro Molinaro - è una realizzazione concreta del grado di innovazione delle aziende nella nostra regione. Una regione – continua – che piace e vince che con questi giovani-contadini, ha creato un percorso di innovazione in agricoltura che è la password per il futuro. Una sfida – prosegue – che continua in modo ancora più determinato perché dalla brillante idea imprenditoriale si genera fatturato, sviluppo, occupazione che influenza positivamente il progresso del sistema-regione.” . Dedico questo premio a tutti i giovani calabresi,noi giovani siamo i nuovi custodi della terra - le prime parole di Lucia Marascio – poichè con un grado di formazione elevato, siamo capaci di fare propri e rilanciare temi forti come l’agricoltura sostenibile e durevole”