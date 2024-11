Questa mattina si è riunita a Palazzo De Nobili la commissione elettorale che ha proceduto al sorteggio

Sono stati sorteggiati negli uffici elettorali del settore servizi demografici del Comune di Catanzaro, i trecentosettantadue scrutatori titolari e i centocinquanta supplenti che saranno impegnati nei novanta seggi e nelle sei postazioni speciali distribuiti sul territorio comunale in occasione della consultazione amministrativa del prossimo 11 giugno. La commissione elettorale, riunitasi in seduta pubblica e presieduta dall’assessore Alessandra Lobello, ha, dunque, proceduto alla nomina dopo aver effettuato il sorteggio tra i diecimiladuecento nominativi che compongono l’apposito elenco. Le lettere di nomina saranno notificate nei prossimi giorni al domicilio comunicato all’atto della domanda presentata dagli aspiranti scrutatori. Per ogni seggio saranno nominati quattro scrutatori. Due quelli impiegati nei seggi speciali.

I titolari

OLIVERIO GIUSEPPE, DRAGOMIR ALINA LAVINIA, DRAGOMIR ALINA LAVINIA, MACRI' SIMONA, NEGRO SALVATORE, MASCIARI ANDREA, GRASSO EMANUELE, BRUNETTI ELOISA, IMPERATORE PASQUALE, CRITELLO COSTANTINO DAVIDE, BEVIVINO CATERINA, MANCUSO VALENTINA, GRECO VERONICA, ALOI TERESA, CALIGIURI MATTEO, BORELLI EUGENIO, VOCI GIUSEPPE, TIRINATO RAFFAELLA, ROTELLA CRISTINA, VERALDI LILIANA, RICCELLI ROSARIO, FALVO FEDERICO, CODAMO ADELE ELEONORA, MADONNA GIANLUCA, PUCCIO TIZIANA, LONGO MARIA, LAPORTA CARLA, RIZZUTO FEDERICA, CRISTARELLA FRANCESCA, BARBUTO ALBERTO, GRECO RAFFAELLA, COLAO MARIA, TRAPASSO FRANCESCO, ALFIERI ELVIRA, SACCO FARAGO', SALVATORE TASSONI DAVID, LOIACONO ANDREA, PASSAFARO ANTONIO, VERALDI CONSUELO, SCARPINO ILEANA, MERANTE GIOVANNI, CULLARI CARMELA, ROTUNDO ANTONIO, BAGNATO ANNA MARIA, DONATO PAOLO, IANIA ALESSIA NATALIA.

I supplenti

FABIANI MARIANNA, TALARICO ANDREA, GUARNIERI ROSSELLA, LOBELLO ANTONIA, DIACO MADDALENA, CELI GIUSEPPE, TALLARICO TERESA, BEVACQUA FABIO, PIGNOLA FEDERICA, ALFIERI GIUSEPPINA, DARDANO CHIARA, MELONI MONICA, CURCIO EMMA, LENTINI FRANCESCO, MOSCA LUIGI, PILO' DANILO, CASALENUOVO MARIA TERESA, ARCURI ROMOLO, FUSCA' ANTONIO, LOMBARDO ROBERTO, PISANO MICHELE, SCIARRILLO CARMINE, COREA PAOLO, ROCCA SALVATORE, HERNANDEZ HIDALGO ROSA MARIA DEL CARMEN, VIRELLI ROSA, SAMA' DOMENICO, RUGIERO CATERINA, AMBROSIO SABRINA, BOCCUTO GIUSEPPE MARIA UMBERTO, PASCUZZI INES, SCOZZAFAVA SERGIO, MIRARCHI LUCA, ZANGARI MARIAROSA, PERLONGO MARIA, ARENA ROSANNA, CONIDI GIUSEPPE, GENOVESE ROSANNA, SQUILLACIOTI CHRIS, MAZZEI CATERINA, SESTITO ALEX, SILIPO IRENE, CRETELLA NICOLA, ALFIERI BRUNELLA, SCARPINO FRANCESCO, MIRIJELLO SAVERIO, MASTRIA ANTONIO, FONTANA SAVERIO, TRAPASSO SALVATORE, DANIELE DANILO, CHIARAVALLOTI CLAUDIO, MASSARA GIOVANNA, GRANATELLA GIOVANNA, CASSALA ALESSANDRA, ASTORINO ANTONIO, DONATO EMANUELA, MARSICO ETTORE, MARASCO ANGELICA, NISTICO' MARIA, GUALTIERI LAURA, SGHERRI SONIA, GAGLIANESE RAFFAELE, PULLANO DOMENICO, MARUCA CHIARA, TIRIOLO MIRELLA, ZANGARI ANTONELLA, MASTRANGELO ANNA MARIA, LUCISANO STEFANIA ANTONIA, MARTUCCI MARIA, PAONESSA MARIA, VASAPOLLO GIANLUCA, FAIELLO ANTONIO, ALBINO PASQUALE, VOCI CARLOTTA, CRITELLI ANNARITA, TALLINI ALESSIO, SERGI LUCA, GUZZOMI' GIOVANNA, MONTESANO, EVELINE, BARONE GIANLUCA, VERALDI MARIA, SANTISE SALVATORE, CASTAGNA ALESSANDRA, CALIO' TERESA, MINEO ANTONELLA, ANDRACCHIO ROSARIO, GRANDE FRANCESCO, LAVECCHIA EMANUELA, MORELLI SIMONA, MUNIZZA EZIO, CALIO' ROSSELLA, FALSETTA MARIA, QUATTRONE VINCENZO, MONIACI GIUSEPPE, LONGO SIMONA, LAURITANO SERAFINA, SANSOTTA FABIO, DRAGO LAURA, LAMONICA PETRONIO, VARANO ROSALBA, TROPEANO MARIA LUCIA ISABELLA, COROSONITI FEDERICA, LONGO GIUSEPPE, SANTISE JENNY, SIMMACO MARIA.

l.c.