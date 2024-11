La Cgil ha organizzato questa mattina un sit in sotto la sede della prefettura chiedendo un incontro al rappresentante governativo

Il rischio è che il Governo possa compiere un passo indietro facendo rientrare dalla finestra ciò che con il provvedimento di abolizione dei voucher si era fatto uscire dalla porta. E’ infatti in corso al Senato la discussione per apportare le correzioni ai conti del bilancio e nel documento pare che si stia tentando di inserire un emendamento indirizzato a rispristinare i voucher. Per sventare questo rischio il sindacato Cgil è sceso questa mattina in piazza a Catanzaro chiedendo e ottenendo un incontro con il prefetto Luisa Latella. Il sit in rientra in una manifestazione di carattere nazionale con lo scopo di tenere alta l’attenzione sulla spinosa questione.



“Contestualmente – ha spiegato il segretario della Cgil Raffaele Mammoliti – nell’incontro chiederemo garanzie per il regolamento del lavoro accessorio occasionale. Sappiamo infatti che è una forma di collaborazione molto diffusa nel paese ma è altrettanto necessario assicurare a questi lavoratori la copertura assicurativa, contributiva e previdenziale”.

Luana Costa