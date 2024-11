Solo 16 candidati sono stati ritenuti in possesso dei requisiti per accedere alla procedura di stabilizzazione con il ruolo di infermiere

Sono solo 16 i candidati ritenuti in possesso dei requisiti per accedere alla procedura di stabilizzazione indetta dall’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. La struttura sanitaria aveva infatti indetto lo scorso agosto un concorso finalizzato alla stabilizzazione del personale precario presente in azienda mettendo a disposizione dapprima 18 e infine solo 4 posti da infermiere. Al concorso hanno partecipato in 119 ma proprio ieri l’azienda ha reso noti, attraverso l'albo pretorio, gli esiti ritenendo in possesso dei requisiti solo 16 candidati (Allegato B). Ulteriori 51 sono stati ammessi con riserva (Allegato C) in attesa di verificare il possesso dei requisiti e i restanti 52 sono stati esclusi (Allegato D).

Ammessi con riserva

Esclusi

Luana Costa