Il riconoscimento sarà consegnato alla presenza del presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello

La Camera di Commercio di Cosenza, sabato prossimo 19 maggio, ospiterà la seconda edizione del Premio Imprese Storiche, a partire dalle ore 18 nella Sala Mancini. La cerimonia sarà anticipata da una seduta straordinaria del Parlamento delle imprese alla presenza di Ivan Lo Bello, presidente nazionale di Unioncamere e di Klaus Algieri, presidente dell’ente camerale bruzio.

Diploma di benemerenza e medaglia d'oro

Il riconoscimento premia il valore e l’operosità di 31 imprese storiche del territorio, donne e uomini che hanno conservato e trasmesso nel tempo la passione per il proprio lavoro, superando difficoltà e raccogliendo soddisfazioni per quello che è oggi un patrimonio di tutta la provincia. Consiste nel rilascio un diploma di benemerenza e nella consegna della medaglia d’oro, oltre che nella possibilità di utilizzare il marchio di Impresa storica. «La celebrazione dei casi di successo imprenditoriale e l’eco del riconoscimento pubblico dell’orgoglio di fare impresa – si legge in una nota - sono eccezionali strumenti per veicolare un’immagine positiva del territorio e, in particolare, del sistema economico. Generando identità, valori, memoria, ricchezza e lavoro».