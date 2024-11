Si è dimesso il segretario generale della Cisl della Calabria, Paolo Tramonti. «La decisione - è detto in un comunicato del sindacato - è stata presa in seguito alla designazione nei giorni scorsi di Tramonti ad un importante incarico sindacale a livello nazionale, incarico non compatibile con quello regionale». In occasione della riunione fissata per mercoledì prossimo, 3 ottobre, alle 9:30, al Grand Hotel Lamezia, il Consiglio generale della Cisl calabrese eleggerà il nuovo segretario generale e la segreteria regionale. Alla riunione parteciperanno la segretaria generale del sindacato, Annamaria Furlan, ed il segretario generale aggiunto Luigi Sbarra.