Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto negli ultimi giorni ha sparigliato le carte sulla questione concessione balneari: con una delibera di giunta ha legittimato la proroga delle concessioni balneari ed ha detto che addirittura se ne potranno creare di nuove, derogando sul territorio regionale alla direttiva europea Bolkenstein. Cosa succederà adesso? Lo ascolteremo dalla sua viva voce oggi a Dentro la notizia, il programma di approfondimento di LaC Tv condotto da Pier Paolo Cambareri, che intervisterà il governatore su questi temi. Un faccia a faccia che occuperà la prima parte della puntata. Nella seconda, invece, spazio ai commenti con Vincenzo Farina, vicepresidente della Fiba, federazione sindacale dei stabilimenti balneari in seno ad Assoturismo Confesercenti, collegato via Skype con lo studio. Ospiti in esterna, con l'inviato ad Amantea Salvatore Bruno, il sindaco del comune tirrenico Vincenzo Pellegrino, l'imprenditrice Giusi Perna e rappresentanti del Rotary club locale. Con loro si parlerà anche delle prospettive del turismo nel territorio in vista dell'estate.

Dove vedere la puntata

