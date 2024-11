Soddisfazione di Pietro Molinari, presidente di Coldiretti Calabria

Le liste Coldiretti nelle tre sezioni di contribuenza si affermano in modo netto (15 consiglieri su 15) nelle elezioni consortili del Consorzio di Bonifica del Tirreno Vibonese. Questo il responso uscito dalle urne dopo la chiusura degli undici seggi allestiti sul territorio.



Sono stati eletti: Per la prima sezione di contribuenza: Antonio Porcelli, Giovanni Schiariti, Severino Scalamogna, Eugenio Franzè, Giuseppe Grillo; per la seconda: Massimiliano Pitimada, Nicola Fiamingo, Gerardo D’Urso, Rocco Denami, Diego Monardo; per la terza: Domenico Piccione, Onofrio Casuscelli, Maria Danila Tessarolo, Domenico Basile, Cesarino Cartiere.

Pietro Molinaro presidente di Coldiretti Calabria commenta con soddisfazione il risultato “che non è venuto a caso ma con un confronto con i consorziati, le Amministrazioni Comunali e l’elettorato che ha risposto positivamente alle indicazioni programmatiche proposte dalla lista Coldiretti”. Gli agricoltori ed in generale i consorziati continuano ad essere protagonisti della tutela idraulica e del presidio ambientale".

"Questo voto democratico dei contribuenti, ci riempie di responsabilità, continua Molinaro, ma sapremo insieme ai neo consiglieri portare avanti con determinazione il programma che ci siamo dati e al quale non rinunceremo. Tutto questo, è frutto del lavoro capillare ed incisivo dei candidati e di tutta la Coldiretti, impegnati a sensibilizzare i consorziati a non mancare a questo cruciale appuntamento che influisce sulla vita economica del territorio".