I primi espositori di piante, vimini e terracotte, erano attesi per il 13 marzo. Nel complesso sono circa 600 gli operatori economici con uno stand assegnato o in procinto di essere assegnato dal Comune di Cosenza, oltre alle decine di immancabili abusivi, per un giro di affari da quantificare nell’ordine di qualche milione di euro. Tutto prossimo ad essere annullato. Mancano ancora gli atti istituzionali necessari, ma il sindaco ha già ufficialmente annullato l'edizione 2020 della Fiera di San Giuseppe.

L'annuncio in Commissione

Il tradizionale appuntamento di inizio primavera, per ottocento anni ha resistito a guerre e pestilenze. Non al coronavirus. Anche se, per la verità, a spaventare sembra più il panico che il rischio di contagio. L’amministrazione si era già posta il problema prima del tam tam sui social, cresciuto nel fine settimana. Adesso è arrivata la comunicazione direttamente da Mario Occhiuto in apertura della Commissione attività economiche e produttive, convocata con urgenza sul tema dalla presidente Annalisa Apicella. Nel pomeriggio si svolgerà anche la Commissione Sanità da parte della presidentessa Maria Teresa De Marco. Abbiamo chiesto ai cosentini il loro parere. Ecco alcune delle voci raccolte: