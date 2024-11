Prosegue l'iter per il trasferimento degli uffici. Via libera anche alla locazione dei locali che attualmente ospitano il Centro per l'impiego

L’esecutivo di Palazzo dei Bruzi ha approvato l'atto di indirizzo per la stipula con Ferrovie dello Stato del contratto di comodato, della durata di dieci anni, per la concessione dei locali del fabbricato viaggiatori della stazione di Vaglio Lise, da destinare agli uffici del Comando della Polizia Municipale. Con lo stesso atto di indirizzo, la giunta ha, inoltre, dato il via libera anche alla stipula di un altro contratto, in questo caso di locazione, della durata di sei anni, dei locali, siti sempre nella stazione di Vaglio Lise, che attualmente ospitano il Centro per l'impiego e che potranno essere adibiti a sede di altri uffici dell'Amministrazione comunale.

Nel 2012 la firma del protocollo d'intesa con cui sono state avviate le procedure

I provvedimenti, sono stati adottati in seguito al protocollo d'intesa che il Comune di Cosenza ha siglato, nel 2012, con Ferrovie dello Stato, Fs Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana Spa, per la riqualificazione urbanistica e intermodale del nodo urbano di Cosenza in località Vaglio Lise, e la valorizzazione delle aree di Ferrovie dello Stato non più funzionali all'esercizio ferroviario nella città di Cosenza che prevedeva, tra tutti gli interventi, la riqualificazione, da parte del Comune, di una porzione del fabbricato della stazione messa a disposizione da Rfi Spa e da destinare agli Uffici della Polizia Municipale.