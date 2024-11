Si arricchisce la flotta degli automezzi dell'Amaco con l'arrivo di quattro nuovi autobus, un quinto giungerà nei prossimi giorni. Si tratta di veicoli alimentati a gasolio. La scelta è dovuta alla necessità di riequilibrare il parco macchine, quasi interamente funzionante con il metano, per evitare disagi e sospensione del servizio in caso di un eventuale blocco della fornitura di gas.

Acquisiti con un cofinanziamento regionale

Le vetture sono in fase di immatricolazione ed entro fine mese saranno operative. Le risorse per l'acquisto sono state in parte reperite attraverso un bando regionale, in parte investite dalla stessa Amaco. Nel complesso adesso, l'Aziena per la Mobilità nell'area Cosentina può disporre di cinquanta autobus, oltre alle sei navette dedicate al servizio Al Volo, delle quali due appena comprate.



Abbassata anche l'anzianità media dei mezzi, attestata adesso a circa 15 anni. Nel frattempo anche il 2019 si è chiuso con un utile di bilancio, determinato anche dal dimezzamento dei costi di manutenzione e dalla diminuzione del personale, passato da 180 a 157 unità, per effetto dei pensionamenti.