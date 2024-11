Sarebbe arrivata la soluzione positiva per i precari Lsu Lpu calabresi. La maggioranza di governo ha recuperato all'ultimo momento l'emendamento firmato Lo Moro-D'Ascola che autorizza la Regione Calabria a stabilizzare questi precari.

Una giornata ad alta tensione in Calabria si conclude, per una volta, con esito positivo. Dal governo arriva infatti il via libera alla stabilizzazione dei precari Lsu Lpu da parte dei comuni calabresi. Le risorse, oltre 30 milioni di euro, come ribadito durante tutto il corso della giornata da Oliverio e dagli assessori regionali, arrivano direttamente dalla Regione Calabria. Regione che ha fatto pressione costante sul governo per ottenere questo via libera, infine arrivato. Dovrebbe quindi fermarsi la mobilitazione dei precari, che oggi hanno bloccato l'autostrada a Cosenza e gli imbarchi a Villa San Giovanni.

Oliverio - Finalmente ci siamo! Dopo tante trattative siamo riusciti a far inserire l' emendamento su lsu/lpu nel maxiemendamento che verrà votato al Senato. Un grazie particolare al sottosegretario Baretta. Finalmente una risposta a 5000 lavoratori calabresi.



Magorno - "Dobbiamo dare atto al governo di aver trovato la soluzione che gli era stata richiesta sulla vicenda degli LSU – LPU calabresi, inserendo al Senato nel maxiemendamento sugli enti locali, l'impiego di 38 milioni di euro stanziati dalla Regione per la contrattualizzazione dei lavoratori interessati", lo dichiara con soddisfazione il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno che aggiunge: "Un atto importante che rasserena ben cinquemila lavoratori calabresi e che prefigura un esito positivo per questa drammatica vicenda".