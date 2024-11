E' in corso l'occupazione dellla sala consiliare del Comune di Bisigano da parte dei lavoratori della 'Consuleco', la società che si occupa della depurazione delle acque. Questa mattina un gruppo di disoccupati di San Giovanni in Fiore ha occupato per alcune ore il Comune. La Trasmissione 'I fatti in diretta' si è collegata con i manifestanti per ascoltare le loro ragioni

E' in corso l'occupazione della sede comunale di Bisignao, nel cosentino. Dalla sera di ieri, mercoledì 2, i dipendenti della Società 'Consuleco', società che si occupa della depurazione delle acque, stanno occupando la sala consiliare di via Collina Castello. Fuori dal Comune, dove si svolge la protesta, sono stati parcheggiati camion e mezzi pesanti. La protesta andrà avanti ad oltranza se non si avranno risposte.



Vertenza CONSULECO, il clima di caos imponderabile che avvolge la vicenda, l’indeterminatezza dell’azione della pubblica amministrazione interessata, la mancanza di coordinamento tra gli uffici interessati, l’assenza dell’indispensabile supporto dei funzionari comunali competenti in relazione alle materie che nella questione interessano o, quanto meno, dovrebbero interessare la loro funzione e in special modo l’impossibilità di comprendere con chiarezza e formale esplicitazione, quali siano gli obiettivi che il Comune di Bisignano intenda raggiungere attraverso le prestazioni professionali che mi sono state richieste, mi impediscono di proseguire nel mio incarico generando condizioni che non ritengo assolutamente compatibili con le regole che pongo a base del mio lavoro.



È quanto afferma l’avv. Domenico MONCI in una lettera indirizzata, per il tramite del vicesindaco Damiano GRISPO, al Primo Cittadino Umile BISIGNANO, per comunicare la propria rinuncia quale legale incaricato dall’Ente, alla difesa per la vertenza CONSULECO. Dopo anni, la CONSULECO, società di depurazione, rischia di essere liquidata, con possibili ricadute negative sul territorio. L’Amministrazione Comunale sarebbe in procinto di affidare ad altra società il servizio.



L’allarme già lanciato nei giorni scorsi è diventato attuale: 41 dipendenti della CONSULECO, una settimana fa, hanno ricevuto comunicazione di pre-licenziamento.

Occupazione Comune San Giovanni in Fiore - Un gruppo di disoccupati di San Giovanni in Fiore ha inscenato una protesta occupando per alcune ore il Comune. Ne hanno dato notizia, con un comunicato, i parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle Dalila Nesci, Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni e la parlamentare europea Laura Ferrara.

Secondo quanto hanno riferito i carabinieri, l'occupazione del Comune si é conclusa dopo che i disoccupati hanno avuto un incontro col sindaco, Giuseppe Belcastro, al quale hanno esposto le loro problematiche. La trasmissione 'I fatti in diretta' si è collegata con i manifestanti per ascoltare le ragioni della protesta.