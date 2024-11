Il consigliere regionale vibonese chiede al presidente Scalzo di convocare una seduta straordinaria del Consiglio Regionale per affrontare il problema della Fondazione Campanella, e il dramma dei lavoratori che tra poche settimane potrebbero ritrovarsi senza lavoro

"Sia convocata una seduta del Consiglio regionale con immediatezza, per discutere pubblicamente dei rischi che corre la Fondazione Campanella". Lo scrive il consigliere regionale della Cdl Giuseppe Mangialavori che afferma che bisogna impedire che "la Fondazione Campanella sospenda tutte le attività assistenziali".



E' notizia di ieri infatti che dal 2 marzo tutte le attività assistenziali inerenti ricoveri e prestazioni ambulatoriali dei reparti saranno sospese dopo la firma del decreto del presidente della Fondazione, Paolo Falzea, e del direttore generale, Mario Martina.



"Se si giungesse alla chiusura di un'infrastruttura sanitaria così importante e necessaria per la Calabria, vista l'emigrazione che si registra per l'oncologia, la politica - che in tutti questi anni ha fatto promesse e si è impegnata, fino all'altro giorno nell'incontro romano col ministro Lorenzin, a dare risposte concrete - perderebbe la faccia. Nel corso della seduta consiliare - aggiunge Mangialavori - il Governo della Regione potrà pubblicamente spiegare quali sono le sue reali intenzioni, cosa sta facendo e con quali risultati e, contemporaneamente, ciascuna forza politica potrà assumersi le proprie responsabilità. Si dice spesso che bisogna agire insieme dinanzi ad emergenze eclatanti; ebbene, ecco l'occasione per dimostrare che in Calabria non siamo all'anno zero della politica; che è valso qualcosa per i calabresi andare alle urne il 23 novembre e che, insomma, chi governa la Regione è capace di occuparsi dei problemi dei calabresi e non solo degli organigrammi di potere".