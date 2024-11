L’assessore regionale al lavoro Carlo Guccione ha sottoscritto la prima convenzione per l’applicazione del ‘Fondo Approdo’, lo strumento creato dalla Regione per dare sostegno alle giovani professioniste

È stata sottoscritta la prima convenzione con un ordine professionale per l’applicazione del fondo Approdo, uno strumento inserito all’interno del FUOC, fondo unico per l’occupazione e la crescita, creato dalla Regione Calabria per dare sostegno alle imprese ed ai professionisti.

A sottoscrivere l’accordo l’assessore regionale alla Politiche del Lavoro Carlo Guccione, il direttore generale del dipartimento Antonio De Marco e le rappresentati dell’Ordine degli Avvocati della provincia di Reggio Calabria, Gabriella Mollica, Giovanna Suriano e Giuliana Barberi. L’operazione “Fondo Approdo” è finalizzata a concedere prestiti a giovani donne professioniste per l’avvio di attività professionali. Beneficiari sono donne professioniste, iscritte ad un albo professionale, residenti in Calabria, considerate soggetti “non bancabili”.

“La convenzione che stipuliamo quest’oggi – ha detto l’assessore Guccione – segna un primo importante passo nell’ottica dell’apertura della burocrazia regionale alla cittadinanza. Fino ad ora, nel corso degli anni ci si è limitati a pubblicare i bandi in attesa che qualcuno presentasse le domande, noi invece crediamo che sia necessario incrementare la diffusione delle possibilità offerte perché solo così potremo raggiungere gli obiettivi di spesa dei fondi europei che ci siamo prefissati. Con questo passo, poi, aggiungiamo un altro tassello a quel piano regionale del lavoro che stiamo costruendo giorno dopo giorno e che sta prendendo forma”.

Saranno siglate altre convenzioni con le sezioni delle altre province e con altri ordini professionali