«Esprimiamo forte preoccupazione in merito alla situazione che si è venuta a determinare in ambito Amaco, dove un cospicuo numero di dipendenti è stato posto in cassa integrazione e si è scelto il taglio delle corse di oltre il 20%. Già dalla scorsa consiliatura denunciamo le difficoltà di un’azienda palesemente in crisi e per la quale vorremmo invece un futuro di stabilità e di crescita, nell’interesse dei lavoratori e della qualità del servizio reso».

Così in una nota Bianca Rende e Francesco Luberto (gruppo consiliare Brs).

