La conferenza stampa di presentazione dell'evento alla Camera dei Deputati

L’Amministrazione comunale di Cosenza si appresta a inaugurare, il 26 gennaio prossimo, il ponte di Calatrava, «simbolo – si legge in una nota di Palazzo dei Bruzi - non solo di un comune capoluogo della Calabria ma di un Sud che cresce, propositivo e concreto. Sarà il primo cittadino a presentare la conclusione dei lavori del ponte che porta la firma di uno degli architetti più innovativi del mondo, unitamente ai dettagli della cerimonia di inaugurazione, nel corso di un incontro con la stampa in programma a Roma, giovedì 18 gennaio alle ore 11, nella sala conferenze stampa della Camera dei Deputati, a Montecitorio. Alla presentazione, oltre al sindaco Mario Occhiuto, interverranno il vice sindaco Jole Santelli e il prof Francesco Sisci, docente all’Università del Popolo di Pechino».

Sette anni di rigenerazione urbana

L’occasione sarà anche utile per esporre la trasformazione della città che Mario Occhiuto governa da quasi sette anni e che ha visto la realizzazione di diverse importanti opere pubbliche al centro del preciso processo di rigenerazione urbana che oggi fa parlare di una “ispirazione Cosenza”. «Crediamo sia giusto illustrare nella capitale un evento di tale portata – afferma Occhiuto – a testimonianza di un Meridione esempio di buon governo che riesce a realizzare infrastrutture di rilievo grazie alle quali si collega all’Europa e si proietta verso il Mediterraneo, nonché verso il dinamismo della crescita travolgente dell’Asia. In particolare, il nuovo ponte di Calatrava nel capoluogo bruzio, così come il Planetario di imminente apertura e secondo in Italia soltanto a quello di Milano – aggiunge - rappresentano un impulso di crescita per la città che negli ultimi anni è stata radicalmente trasformata e rinnovata».