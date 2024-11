«La regione Calabria sarà presente al Salone nautico di Genova in programma dal 20 al 25 settembre». A riferirlo è un comunicato dell'ufficio stampa della giunta regionale.

«Parlando della Calabria – si aggiunge nella nota – non si può fare a meno di pensare al mare, ai 715 chilometri di splendide coste, affacciate sul Tirreno e sullo Ionio, al colore intenso dei paesaggi e della natura incontaminata. Le coste della Calabria, già splendide quando si raggiungono da terra, viste dal mare acquistano un fascino inimitabile. È proprio per promuovere queste ricchezze e inestimabili risorse del territorio che la Regione, in uno spazio dedicato (stand Aa41), farà scoprire ai visitatori gli itinerari turistici legati alla tipicità delle proprie coste e i prodotti di eccellenza dell'enogastronomia calabrese». Saranno presenti «gli operatori calabresi del turismo crocieristico, settore in constante crescita, per i quali il Salone rappresenta un'occasione irripetibile per presentare le proprie imbarcazioni e per intessere relazioni commerciali, proponendosi non solo al target nazionale ma anche a quello estero».