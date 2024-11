Ha incontrato le autorità calabresi per manifestare vicinanza ad una regione con gravi debolezze strutturali: «La comunicazione è fondamentale»

«Roma è vicina alla Calabria» così il nuovo presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema a Catanzaro per testimoniare la sua attenzione verso una regione che soffre di gravi debolezze strutturali e nella quale si registra il maggior numero di comuni in dissesto. Incontrando le massime autorità calabresi, tra tutti il presidente della Regione Mario Oliverio, il presidente del Consiglio Regionale Nicol Irto, il presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno.

Al servizio dei cittadini

Buscema richiama il ruolo delle istituzioni per rafforzare la fiducia da parte di cittadini che solo attraverso lo strumento della comunicazione possono comprendere e conoscere le funzioni dell'organismo che garantisce la gestione delle pubbliche risorse. «Abbiamo un particolare riguardo verso le problematiche che riguardano la gestione delle pubbliche risorse in questo territorio e ai cittadini dobbiamo garantire che c'è chi vigila sulla corretta gestione delle stesse. La comunicazione è fondamentale e a tutti dobbiamo far comprendere bene il nostro ruolo a servizio della comunità - ha dichiarato Buscema - la nostra attività non può essere ottimale se non c'è il coinvolgimento di tutte le comunità, degli operatori, degli amministratori, delle forze dell'ordine. Solo così possiamo rendere un servizio che il Paese merita».

Oliverio: «La presenza di Buscema ci incoraggia»

«La presenza del presidente Buscema è un segnale importante di attenzione - ha commentato il governatore Mario Oliverio - noi in questi anni abbiamo lavorato in un rapporto di collaborazione con la sezione calabrese della Corte dei Conti realizzando risultati importanti sul versante della bonifica, della legalità e della quadratura dei conti. Le risorse pubbliche vanno amministrate nel rispetto del bene comune - conclude Oliverio - e l'attenzione oggi del presidente nazionale la considero un segnale di incoraggiamento ad andare avanti in questa direzione». Buscema, dopo aver incontrato le autorità e la stampa, ha presieduto l'Adunanza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria.

Rossella Galati