Lo ha reso noto l'osservatorio Jobpricing sul quotidiano La Repubblica. La Regione che garantisce la retribuzione più alta è la Lombardia

In Calabria gli stipendi più bassi d'Italia. Sono, infatti, di 23.465 euro le retribuzioni lorde medie secondo la rilevazione dell'Osservatorio Jobpricing per Repubblica.it. E' la Regione Lombardia, invece, a garantire le retribuzioni annue lorde più alte con oltre 31mila euro. Sul podio anche Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Per quanto riguarda le province la situazione non migliora. Milano si piazza al primo posto con oltre 34.500 euro. Le province calabresi sono superate solo dalla Provincia di Medio Campidano, in Sardegna dove si scende sotto la soglia dei 22.500 euro. Al penultimo posto si piazza Crotone con 22.737, poi Reggio Calabria con 23.033 e Vibo Valentia con 23.282.