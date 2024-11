VIDEO | Al via le prove preselettive del concorso per la copertura dei ruoli di istruttore amministrativo e contabile. Disagi alla circolazione sin dalle prime ore del mattino

Saranno quattro giorni di fuoco per la città di Catanzaro che sino al prossimo 20 settembre ospiterà i 6 mila candidati che, a scaglioni di 1500 al giorno, arriveranno nel capoluogo di regione per svolgere le prove preselettive del concorso indetto dal Comune di Catanzaro per la copertura di 14 posti nel ruolo di istruttore amministrativo e 10 nel ruolo di istruttore contabile.

Problemi al traffico e alla circolazione si sono registrati sin dalle prime ore del mattino. La sede delle prove, l’Auditorium "Casalinuovo", è stata presa d’assalto dai candidati, provenienti da tutte le province calabresi e anche da fuori regione.

«I posti sono pochi e noi candidati siamo tanti, ma speriamo bene», ha detto una ragazza che è arrivata da Messina per svolgere la prova. «Trasparenza – ha detto un’altra in attesa di entrare in sala – mi auguro solo che ci sia trasparenza».

Ad accedere alle prove scritte saranno un massimo di 140 candidati per l’area amministrativa e 100 per quella contabile. La scrematura da fare sarà pesante, ma la voglia di provarci e di sperare è tanta.

«È andata benissimo – ha detto una ragazza uscendo dall’aula – è stata una prova fattibile. Speriamo sia andata bene». Tra gli argomenti presenti nelle domande a risposta multipla: economia, contratti pubblici, normativi enti locali.

«La correzione delle prove – ha spiegato Antonino Ferraiolo, dirigente del settore personale del Comune – sta procedendo senza problemi. Per garantire la massima trasparenza, la procedura, attraverso un correttore ottico, sta avvenendo in diretta streaming».