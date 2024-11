Il progetto è firmato da Joe Bastianich. Un ulteriore mercato di vendita e canale di promozione

La Cipolla rossa di Tropea Igp, eccellenza calabrese nel settore dell’agroalimentare, entra dalla porta principale nella nuova linea di hamburger McDonald’s. Il progetto “My Selection”, è firmato da Joe Bastianich, e mira a favorire l’utilizzo e la conoscenza dei prodotti Dop e Igp made in Italy nelle diverse tipologie di menù, valorizzando gli stessi prodotti con adeguate attività di comunicazione utili a metterne in risalto le caratteristiche distintive.

Non solo un ulteriore mercato di vendita, quindi, per la cipolla vibonese, ma anche un vero nuovo canale di promozione e tutela delle Indicazioni geografiche protette.

«Mai come ora il consumatore - afferma Giuseppe Laria, presidente del Consorzio di Tutela Cipolla di Tropea Igp - sta avendo un occhio di riguardo verso la qualità, il buono, il sano e il nutraceutico. Sono queste le principali doti che distinguono la “Rossa di Tropea” e che con l’interesse di una catena di ristorazione come McDonald's raggiunge un traguardo che per gli aderenti al Consorzio è motivo di grande interesse e lusinga». C.A.