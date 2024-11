Dopo lo stato di agitazione i dirigenti del Comune di Lamezia Terme entrano in sciopero. A comunicarlo Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Il 29 gennaio gli unici tre dirigenti in forza a via Perugini incroceranno le braccia.



Inutili i tentativi di conciliazione e di raffreddamento. Il primo avvenuto il 10 dicembre scorso nella Prefettura di Catanzaro, il secondo nella sede del comune alla presenza del segretario comunale e dei sindacati, il terzo ed ultimo il 4 gennaio scorso nuovamente in Prefettura.



Le sigle sindacali rivendicano la mancata adozione del piano degli obiettivi, la mancanza di direttive ex art. 4 D.Lvo. 165/2001, l’aggiornamento del sistema di valutazione dei dirigenti, in base al corrente assetto organizzativo e alle vigenti previsioni normative. E poi ancora l’assenza dell’O.I.V. e/o Nucleo di Valutazione oltre che del C.D.I. Aziendale e la mancata apertura dei tavoli di contrattazione aziendale, normativo ed economico.