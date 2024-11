È stata presentata nel corso di una conferenza stampa online la prima fiera virtuale per l’agricoltura della Calabria che si terrà dal 29 gennaio al 2 febbraio sulla piattaforma www.agriinweb.it. L’iniziativa, ideata da Eugenio Mercuri, vede oltre 150 gli espositori, la presenza anche di numerosi consorzi, 24 eventi, show cooking, cento tra relatori e ospiti che rappresentano anche la cifra di uno sforzo collettivo messo in campo dai componenti del “Comitato Lamezia” con le competenze di ‘Ltweb srl’ per realizzare la piattaforma digitale.



Alla conferenza stampa hanno preso parte per conto del ‘Comitato Lamezia’ Maria Grazia Milone, Francesca Veltri e Francesco Antonio Fagà che hanno avuto modo, ognuno per le proprie competenze, di sottolineare come la Prima Fiera virtuale per l’agricoltura rappresenti un’occasione di “rinascita” e sviluppo di uno dei settori produttivi ed economici più importanti della nostra regione.

La prima fiera virtuale, è stato spiegato, è una risposta alle necessità di promozione di aziende e produttori in una chiave più adatta alle esigenze della società attuale. Nell’ottica di favorire, comunque, un rapporto in presenza e di ulteriore valorizzazione delle produzioni del territorio, nel rispetto delle misure di igiene e della salute, alcune aziende saranno caratterizzate con l’apposizione nei rispettivi link di un “Bollino blu” che sta a significare che durante le cinque giornate della Fiera virtuale saranno disponibili ad ospitare visitatori per offrire una degustazione dei loro prodotti.



Ad agriinweb, inoltre, ha assicurato la partecipazione anche l’Associazione florovivaisti italiani attraverso aziende operanti, oltre che in Calabria, anche in Toscana, Campania, Puglia e Sicilia.

Gli approfondimenti

Diversi gli appuntamenti che si segnalano nel corso delle cinque giornate della Fiera con l’intervento di numerosi esperti che spazieranno, solo per citare alcuni argomenti, dagli "Strumenti di innovazione scientifica in agrifood e nutraceutica” (a cura dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro), “Alla scoperta delle radici attraverso la valorizzazione dei luoghi della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia” (a cura dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive).

Dal seminario: “Agricoltura e Distretti del Cibo azioni di sviluppo economico ecosostenibili nella Programmazione Europea 2021-2027” (a cura dell’Associazione Acli Terra Calabria) alle “Opportunità di Transizione 4.0 per le imprese del settore agroalimentare” (a cura di Enterprise Europe Network di Union Camere Calabria).



La Prima Fiera virtuale per l’agricoltura, infine, ha ricevuto il patrocinio gratuito della Regione Calabria (attraverso l’assessorato alle attività produttive e l’assessorato all’agricoltura), dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, di LameziaEuropa, dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e dell’Union Camere della Calabria con Enterprise Europe Network.