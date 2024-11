Incontro tra le aziende calabresi e i rappresentanti dell'ambasciata belga

Si è tenuto a Vibo Valentia, presso la sede di Unindustria Calabria,un incontro tra le aziende associate e l’Agenzia Flanders Investiments & Trade dell’Ambasciata del Belgio per cercare di creare i presupposti che agevolino gli scambi commerciali nel nord Europa e più precisamente nella regione delle Fiandre.

Il Governo belga infatti, mette a disposizione delle imprese straniere che volessero investire in quelle regioni, cospicui fondi di investimento che possano garantire l’insediamento di nuove attività commerciali.





Sulla base degli ultimi dati, le industrie italiane all'estero sono in continuo aumento, sono infatti 21.682 le aziende trasferitesi in altri paesi e 1,7 milioni di addetti impiegati, con un fatturato che supera abbondantemente i 510 miliardi di €, pari al 15% di quello prodotto dalle imprese che operano sul territorio nazionale.





" Alla luce di ciò,dichiara Antonio Gentile Presidente di Unindustria Vibo Valentia, abbiamo il dovere di ripensare ed innovare il nostro sistema produttivo, tenendo seriamente in considerazione le opportunità che, come in questo caso ci arrivano dall’estero.





È necessario, continua il presidente, aggredire tutte le criticità che emergono dall’analisi di un territorio che ancora oggi è particolarmente sofferente ed in uno stato di “coma profondo”, nella speranza che anche iniziative come quelle di cui si discute oggi, possano aiutare a sostenere una inversione di tendenza del mercato del lavoro, che possa a sua volta garantire la tanto auspicata ripresa".