McDonald’s apre un nuovo ristorante a Vibo Valentia e cerca 45 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. È quanto comunica lo stesso colosso dei fast food in una nota. Entro il 18 settembre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo McDonald’s potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio cv. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i punti di forza dei candidati.

Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, dove avranno accesso ai colloqui individuali.