Tui Magic Life, uno degli operatori alberghieri più noti a livello internazionale, sbarca in Calabria, aprendo un resort da 1.554 posti letto, il primo del genere in Italia. La nuova struttura, che entrerà a regime nel prossimo mese di maggio e andrà avanti fino a ottobre 2019, sarà ospitata in un villaggio turistico di Pizzo Calabro (Vibo Valentia), di proprietà della famiglia Stillitani, gruppo attivo da anni nel settore turistico in Calabria. Il progetto è stato presentato, nella sede della Regione, in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Andres Pospiech, presidente del gruppo, il 'governatore' Mario Oliverio, Vincenzo Calafati di Destinazione Calabria-Dmc Tui in Calabria, e Francescantonio Stillitani, proprietario della struttura che ospitera' il resort. Pospiech ha illustrato i dettagli dell'insediamento calabrese, previsto «in una regione bellissima e in un posto bellissimo, del quale mi sono subito innamorato. Il nostro obiettivo è che il villaggio, ben servito anche sul piano infrastrutturale essendo vicino all'aeroporto di Lamezia Terme, diventi un forte attrattore soprattutto per le famiglie e per i bambini e per portare anche un valore aggiunto per la Calabria».

Stillitani, che in passato è stato anche assessore regionale, ha spiegato l'iter del progetto, nato dopo che «un altro grande operatore aveva deciso di lasciare Pizzo Calabro e ci siamo trovati davanti varie ipotesi e varie opzioni. Quando si è fatta avanti la Tui abbiamo cercato di stringere i rapporti e siamo riusciti a chiudere positivamente grazie anche alla velocità decisionale». «Dal prossimo anno e per 12 anni - ha aggiunto Stillitani - Tui gestirà una struttura che sarà completamente rinnovata. Infatti, per adeguare la struttura alle esigenze del gruppo tedesco è necessario un investimento di circa 10 milioni, che stiamo già affrontando. Così come stiamo affrontando questa sfida con grande entusiasmo, che condividiamo con Tui, che e' un grande gruppo mondiale visto che fattura 20 miliardi all'anno, che in Italia equivale quasi a una manovra finanziaria». Stillitani si è detto «convinto che dal prossimo anno avremo un villaggio turistico di grande qualità che darà prestigio alla Calabria e darà anche un forte impulso affinchè la Calabria diventi sempre più meta di presenze anche internazionali»