VIDEO | L’inviato di “Striscia” si racconta agli studenti dell’Università Mediterranea in occasione della sesta tappa del suo tour motivazionale per gli atenei italiani

Un’iniziativa che spinge i giovani ad inseguire i propri sogni con la giusta dose di coraggio e determinazione. Si tratta della campagna di sensibilizzazione #NonCiFermaNessuno ideata dall’inviato di “Striscia la notizia” Luca Abete che ha fatto tappa a Reggio Calabria.

Luca Abete, con la sua travolgente energia, non si accontenta di coinvolgere soltanto “il popolo di Striscia” che saluta calorosamente all’inizio di in ogni suo servizio, ma sceglie di raccontarsi ai ragazzi. La sua storia e il modo in cui ha saputo affrontare le difficoltà cogliendo le opportunità offerte dalla vita rappresentano la forza del suo messaggio, che sta alla base del suo tour motivazionale in giro per gli atenei italiani.

«Per una volta i ragazzi vedono una storia credibile da un personaggio che ritengono fortunatamente attendibile e con il quale possono scambiare delle battute. Non è una classica lezione ma una confessione con un amico che invece di parlare di successi parla di problemi e di come affrontarli nel modo sano»

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria è la sesta tappa della campagna sociale #NonCiFermaNessuno, partita nel 2014, oggi patrocinata anche dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui l’inviato di “Striscia la notizia” parla della propria esperienza agli studenti, con particolare attenzione per chi come lui viene dal Sud.

«Non bisogna aver paura di giocare la partita, la vera sconfitta è non giocarla. È la sfida che lancio soprattutto ai ragazzi del Sud. Qui in Calabria c’è bisogno ancor di più di credere in sé stessi e quindi io dico ai ragazzi calabresi di urlare “Non ci ferma nessuno”».