VIDEO | Conclusi i lavori per il nuovo percorso, lungo poco meno di un chilometro, costato circa 1 milione di euro

Il giorno atteso da migliaia di automobilisti è finalmente arrivato. Da oggi il guado alternativo al ponte Allaro lungo la 106 a Caulonia Marina, è aperto al traffico dei mezzi leggeri e pesanti. L’opera, fortemente voluta dalla Prefettura di Reggio Calabria, costata circa 1 milione di euro e ultimata dopo 4 mesi di lavoro, mitigherà i disagi alla viabilità provinciale, in attesa del completamento del ponte vero e proprio. Il percorso, lungo poco meno di un chilometro, offrirà una soluzione provvisoria e consentirà di bypassare il cantiere del ponte sulla statale, in fase di ricostruzione dopo l’alluvione del 2015. Un’infrastruttura ritenuta strategica per l’interno comprensorio. Presenti al taglio del nastro il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, i sindaci della Locride, l’Anas, la Regione Calabria, e rappresentanti delle forze dell’ordine.