«Passo dopo passo, non soltanto con le grandi opere che si prendono quasi sempre tutta la ribalta, l'Italia diventa un Paese più giusto e anche più competitivo, perché collegato meglio. Oggi è un giorno importante per due territori distanti e diversi, ma che stanno vivendo ugualmente un passaggio concreto di crescita economica e sociale». Lo scrive sul suo profilo facebook la ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti Paola De Micheli.

«In Calabria, nel Porto di GioiaTauro - prosegue - è arrivato il primo treno proveniente dall'interporto di Nolache trasporta i container che verranno imbarcati dal terminal marittimo. Un altro scalo che diventa intermodale attraverso il collegamento del cosiddetto 'ultimo miglio' ferroviario. Un tassello importantissimo del nostro disegno nazionale di aumentare la competitività dei porti grazie all'intermodalità, in grado di abbattere i costi di trasporto, e un'opportunità concreta per la crescita del Sud del Paese. Sempre oggi abbiamo siglato l'intesa coi sindaci della provincia di Alessandria, il commissario per il Terzo Valico dei Giovi e Rfi per realizzare 49 milioni di euro di opere compensative sui territori che saranno percorsi dalla nuova rotta ferroviaria. Abbiamo impresso una grande accelerazione ad un'opera che diventerà la 'metropolitana' del Nord Ovest, collegando Milano, Torino e Genova». «Le infrastrutture - conclude Paola De Micheli - servono alle persone e a rendere attrattivi i territori: dentro questo accordo c'è anche una prospettiva vera di sviluppo. Verso quell' Italia veloce che abbiamo pensato per tutto il Paese».