Pochi disagi nelle grandi città in occasione di quello che si prospettava come un venerdì nero per le proteste nel trasporto aereo, in quello pubblico locale, nelle ferrovie e nella scuola, con mobilitazioni che si accavallano nei vari settori in tutta Italia.

Trasporti pubblici regolari in Calabria sia a livello locale, sia per quanto concerne la regione. Nessun disagio viene segnalato per la circolazione ferroviaria. Rfi precisa che lo sciopero, indetto anche da altre sigle del settore manutenzione, comunque non riguarda Trenitalia e, di conseguenza, non impatta sulla circolazione.

Corse su gomma e su rotaia garantite anche sulla rete di trasporto pubblico locale delle Ferrovie della Calabria malgrado l'astensione di 4 ore proclamata dal sindacato Faisa Confail. Anche l'Amc, l'azienda per la mobilità di Catanzaro, fa sapere che l'attività è regolare così come nessuna adesione si registra, in mattinata, tra i lavoratori dell'azienda di trasporti urbani Amaco di Cosenza. Situazione analoga anche a Reggio Calabria dove l'attività dell'azienda per la mobilità Atam non ha subito alcun disagio.

La situazione nelle grandi città

Metro aperte a Roma dove l'agitazione interessa il trasporto pubblico locale dalle 8.30 alle 12.30.

A quanto comunica l'Atac, al momento prosegue il servizio sulle linee A, B e C e sulla Termini-Giardinetti. Possibili riduzioni sui mezzi di superficie nel corso dello sciopero.

A Milano la circolazione dei mezzi pubblici a Milano è "regolare su tutte le linee", come fa sapere Atm (Azienda trasporti milanesi). "Le metro restano aperte e tram, bus e filobus sono in servizio", comunica l'azienda.

A Bologna sono regolari i servizi di Tper: i bus cittadini circolano regolarmente perché non c'è stata proclamazione di sciopero per la società del trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, dove invece è in atto lo sciopero di 4 ore per il personale delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, al momento Frecce, Intercity e Regionali circolano regolarmente. Possono subire variazioni o cancellazioni i servizi bus e Freccialink programmati in orario.