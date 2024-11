Appuntamento speciale dedicato a LaC Med, il progetto di promozione della Politica agricola comune promosso dalla Direzione generale Agricoltura della Commissione Europea e vinto dal Gruppo Pubbliemme e dalla società editoriale Diemmecom.

Conduce il direttore Pino Aprile. In studio con il project manager Domenico Rositano. In collegamento, Maria Grazia Falduto direttore generale del Gruppo Pubbliemme, Francesco Foglia, esperto politiche europee e collaboratore del nostro network.

Sarà l'occasione per rivedere il reportage nell'azienda agricola Lo Zafferano del Re, con l'intervista a tre donne che hanno deciso di investire sul loro territorio per un prodotto affascinante, lo zafferano. Ma insieme al direttore Pino Aprile vi racconteremo anche la storia di Francesca Blessing, giovane donna che ha affrontato il viaggio nel deserto e che arrivata in Italia è diventata un punto di riferimento per gli altri migranti che approdano sulle coste calabresi. Non mancherà lo spazio dedicato alla musica con la chitarra battente di Francesco Loccisano.

La puntata speciale di LaC Med si conclude con un estratto dal documentario che Pasquale Guaglianone, che cura per LaC la trasmissione “Meravigliosa Calabria”, ha realizzato per raccontare il suo Mediterraneo.

LaC Med, ecco i dettagli del progetto

Il Gruppo Pubbliemme è risultato vincitore della call della Commissione europea relativa al supporto per misure di informazione che riguardano la Politica agricola comune. L'azione, coordinata dalla direzione generale Agricoltura della Commissione europea con il supporto della direzione generale Ricerca, persegue l'obiettivo di valorizzare gli effetti delle politiche europee ed in particolare della Pac, non solo per gli agricoltori ma anche per i cittadini. Attraverso il supporto dei professionisti di tutta Europa si punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul sostegno dell'Ue all'agricoltura e allo sviluppo rurale, basando l'azione comunicativa soprattutto sui fatti e sul supporto dei dati.