80 psicologi delle cinque Asp calabresi lamentano il mancato inquadramento come personale sanitario. Nuova mobilitazione alla Cittadella Regionale

Il presidente dell'ordine degli psicologi della Calabria Franco Campolo è tornato alla cittadella regionale a Catanzaro insieme ad una rappresentanza degli 80 psicologi calabresi che nel 2008 sono stati trasferiti dalla Regione alle Asp senza essere però inseriti nella dotazione organica delle aziende sanitarie per come dovuto. Gli stessi infatti non sono trattati come personale sanitario ma come personale amministrativo pagati tra la altro il 50% in meno.

Dunque per l'ennesima volta, e dopo l'ultimo incontro del 19 gennaio scorso, si chiede al Governo regionale di individuare gli strumenti e le vie da percorrere per risolvere, nel più breve tempo possibile, l'annosa vicenda. «Questi colleghi operano da circa 30 anni in ambito sanitario rappresentando una grande risorsa - dichiara Campolo - il mio auspicio è che la politica abbia il buon senso di rispettare la dignità di questi professionisti. Non ci si lamenti poi nel registrare e giudicare in modo approssimativo alcuni risultati elettorali».

Rossella Galati