VIDEO | Né code, né disagi agli uffici postali. Più sostenuta l'affluenza nei Caf soprattutto per avere informazioni ed essere assistiti nella compilazione della domanda

Nessuna criticità negli uffici postali di Cosenza, come nel resto della regione, nonostante l'avvio delle procedure per il deposito delle istanze del reddito di cittadinanza. Gli aventi diritto ancora non hanno preso confidenza con la documentazione da presentare e sono più orientati verso i Caf dove viene offerta anche una preziosa consulenza.