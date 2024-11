Oltre 16mila le domande complessive per 3mila posti. La maggioranza provengono dal Sud e gran parte dei candidati hanno la laurea in Giurisprudenza

Sono 16.773 i candidati per i 3 mila posti da navigator alle 2 di questa notte. A guidare la classifica regionale delle candidature la Sicilia - con 2477 candidati - subito davanti la Campania (2475), seguite poi dal Lazio con 2236, la Puglia con 2004 e la Calabria, dove i candidati a oggi sono 1497 (i posti sono 170). Gli aspiranti navigator posseggono soprattutto la laurea in Giurisprudenza (5781). Seguono Scienze economico-aziendali (2521) Le candidature possono essere inviate entro 12.00 dell'8 maggio. L'incarico durerà fino al 30 aprile 2021 per un compenso annuo di circa 27 mila euro lordi.

