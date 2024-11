Gli autobus di Reggio Calabria sono fermi da martedì scorso: la situazione dovrebbe tornare alla normalità domani, grazie all'intervento del prefetto.

Reggio Calabria - Oggi persisterà il blocco del trasporto pubblico nella città dello Stretto. Lo ha comunicato ieri l'Atam, l'azienda che fornisce il servizio, per la difficoltà legata all'assicurazione dei mezzi. Venerdì l'intervento diretto del prefetto con le assicurazioni, che già entro domani dovrebbero concedere la copertura all'Atam, nonostante il dissesto. "L'azienda - prosegue la nota dell'Atam - confida, tuttavia, che nella stessa giornata sia possibile la positiva conclusione delle trattative in corso, che sono in fase avanzata, in modo che il servizio possa riprendere regolarmente già da martedì prossimo".