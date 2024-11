I lavori, per come annunciato venerdì scorso dall’amministrazione comunale, dovevano cominciare quest’oggi 12 novembre. Ma all’imbrunire, lungo la statale 107, nella zona che attraversa Commenda di Rende, non c’è traccia di alcun cantiere per la realizzazione della rotatoria progettata per regolamentare il traffico veicolare in questo tratto di asfalto adiacente lo stadio Marco Lorenzon, teatro negli ultimi anni, di incidenti stradali anche con conseguenze drammatiche.

Colloquio con Anas per chiedere un rinvio

Il sindaco Marcello Manna ha chiesto all’Anas un rinvio di una settimana per consentire lo svolgimento in piena sicurezza, sabato 17 novembre, dell’atteso derby di serie C tra il Rende, primo in classifica, e la Vibonese. Poi si potrà cominciare. L’opera prevede un investimento di 500 mila euro e, nelle intenzioni dei progettisti, dovrebbe rendere più agibili gli ingressi sulla statale sia verso Paola che verso Crotone.

L' attraversamento incauto dei pedoni

Allo stato attuale invece, poiché gli svincoli sono accessibili solo da un lato, si assiste spesso a pericolose inversioni di marcia da parte di automobilisti indisciplinati e incoscienti. C’è anche il problema dell’attraversamento dei pedoni: i divieti sono pienamente visibili, ma sono tantissime le persone che sfidano la morte, passando con disinvoltura da un lato all’altro della statale. O non sanno leggere, o non hanno paura delle conseguenze. L’avvio dei lavori è dunque solo rimandato, ed avrà comunque ripercussioni sull’utilizzo dello stadio Marco Lorenzon. Il settore ospiti infatti, affaccia proprio sull'area del futuro cantiere. Circostanza che potrebbe costringere la squadra allenata da Modesto, ad emigrare in campo neutro per i prossimi tre mesi.