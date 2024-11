«Salvaguarre la presenza in loco della struttura, la cura dei pazienti ricoverati, la continuità terapeutica e assistenziale, la garanzia dei posti di lavoro, tutto ciò che era prima dovrà continuare anche dopo, ovviamente nell'ambito delle norme e delle leggi cge regolano la materia». Dopo una lunga battaglia finalmente dal commissario alla sanità Saverio Cotticelli sono arrivate le rassicura per i lavoratori e i pazienti della Rsa San Carlo Borromeo di Panettieri, fondamentale per l'economia di un comune di meno di 400 anime.





La struttura è stata gestita per 9 anni dalla Se. Gi., che ne ha perso l’affidamento alla nuova manifestazione d’interesse, ed è ubicata in un immobile di proprietà del Comune con lavoratori in attesa dei loro stipendi da più di dieci mesi. Gli stessi insieme ai familiari dei pazienti ricoverati, accompagnati dal sindaco Salvatore Perrotta, hanno manifestato questa mattina nel piazzale della cittadella regionale a Catanzaro per chiedere di mantenere aperta la struttura e garantire i livelli occupazionali. Dopo un incontro tra il primo cittadino, il dirigente del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Antonio Belcastro e il commissario alla sanità, quest’ultimo ha voluto rassicurare personalmente i lavoratori.



«L'opinione pubblica, anche di un piccolo comune come Panettieri, è importante - ha sottolineato il generale Cotticelli - le piccole comunità sono tutelate dalla Costituzione. Nessun piccolo centro della regione verrà mai abbandonato. Si continua a mantenere in piedi questa struttura che per il paese è fondamentale».

LEGGI ANCHE: Rsa di Panettieri, i lavoratori protestano alla Cittadella

Rsa di Panettieri, il consigliere Mancuso: «Vicenda poco trasparente»

Oltre un anno di stipendi non pagati, Rsa di Panettieri in crisi