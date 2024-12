Ritirato dal fondatore Giuseppe Servidio, è uno dei più importanti del settore delle piccole e medie imprese italiane Under 40 e riconosce i meriti a quelle aziende che si sono distinte per le performance gestionali in termini di solvibilità, sicurezza e affidabilità finanziaria

Tra le 161 aziende premiate lo scorso 12 dicembre a Palazzo Mezzanotte a Milano, tre sono calabresi. Una di queste sorge a Scalea, si chiama “Games Solution Srl”, si occupa di assistenza e consulenza commerciale e amministrativa nel settore del gaming e l’ha fondata l’allora 27enne Giuseppe Servidio, senza mai immaginare che un giorno la sua “creatura” avrebbe scalato montagne apparentemente insormontabili. Il "Premio Industria Felix", infatti, è uno dei più importanti del settore delle piccole e medie imprese italiane Under 40, che sono circa 700mila, e riconosce i meriti a quelle aziende che si sono distinte per le performance gestionali in termini di solvibilità, sicurezza e affidabilità finanziaria. Il dato si riferisce alle prestazioni relative all’anno 2022.

Grande soddisfazione

«Per noi questo premio è importantissimo, perché è un riconoscimento al lavoro che svolgiamo tutti i giorni». Giuseppe Servidio siede nel suo ufficio che ha aperto sette anni fa e guarda quelle pergamene e statuette del “Premio Industria Felix” con enorme soddisfazione. Quando nel 2017 mosse i primi passi nel settore del gaming, nella città di Scalea, la strada sembrava tutta in salita. «Ho costituito questa azienda di cui sono l’unico socio - ci dice - e di fatto abbiamo iniziato procacciando clienti, dando assistenza commerciale e amministrativa». Poi l’azienda ha preso il volo e si è specializzata negli interventi sui sistemi generali di gioco. Un lavoro enorme, reso possibile grazie a uno staff composto da decine di collaboratori. «A tutti loro va il mio grazie, ai partner, alle aziende che ci scelgono tutti i giorni, al nostro ufficio legale, ai responsabili commerciali e amministrativi e a tutti i concessionari che ci danno possibilità di svolgere questo lavoro».

Premiata l’eccellenza

«Il Premio Industria Felix è un riconoscimento che celebra l’eccellenza e l’innovazione del nostro sistema imprenditoriale». Sono le parole che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha indirizzato alle 161 imprese più competitive d’Italia nel corso della quinta edizione nazionale dell’evento, organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di numerosi partners. Per l’evento sono stati scelti i presentatori Rai Nunzia De Girolamo e Lorenzo Lo Basso. «Si tratta di un premio - ha aggiunto il ministro - particolarmente prestigioso, perché dimostra come la sostenibilità ambientale, sociale e di governance ben si coniuga con quella di bilancio. Sono aspetti che spesso vanno di pari passo e che consentono alle nostre imprese di rafforzarsi ed essere competitive sui mercati nazionali ed esteri».